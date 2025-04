Scheune auf landwirtschaftlichem Anwesen abgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Scheune ist in Heidenheim an der Brenz abgebrannt. Menschen seien nicht mehr in dem Gebäude, Informationen zu Verletzten gebe es derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehrleute seien vor allem damit beschäftigt, das restliche landwirtschaftliche Anwesen vor den Flammen zu schützen.

Informationen zum Schaden und zur möglichen Brandursache gab es zunächst nicht. Die Scheune stand im Stadtteil Großkuchen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.