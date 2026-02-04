Schauinslandbahn wegen Störung außer Betrieb

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Schauinslandbahn ist voraussichtlich bis Ende der Woche außer Betrieb. Grund dafür ist ein Defekt an einem Gerät des Notantriebs, wie die Freiburger Verkehrs AG (VAG) als Betreiberin mitteilte. Ohne einen funktionierenden Notantrieb dürften keine Fahrgäste mit der Seilbahn befördert werden.

»Zum Wochenende werden wir leider noch nicht fahren können«, sagte der Leiter der Schauinslandbahn, Tobias Kunz. »Wir hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Woche den Fahrbetrieb wieder aufnehmen können«. Der Schaden sei am Montag bei einer Kontrolle des Notantriebs aufgetreten. Fahrgäste waren nicht betroffen, da die Bahn wegen des Verdi-Warnstreiks nicht in Betrieb war.