Schalke-Coach Muslic: Reaktion zeigen statt Ausreden suchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Dämpfer im Pokal und der klaren 0:4-Niederlage beim SV Darmstadt setzt Schalkes Trainer Miron Muslic auf einen schnellen Lerneffekt bei seiner Mannschaft. »Wir haben die Partie klar aufgearbeitet, waren aber schnell fertig: Wir sind verdient ausgeschieden, weil wir als Team nicht 100 Prozent abgerufen haben. Das ist sicher das wichtigste Learning von diesem Ausscheiden«, sagte der 43-Jährige vor dem Zweitliga-Auswärtsspiel beim Tabellensiebten Karlsruher SC am Samstag (13 Uhr/Sky) und gab zugleich die Marschroute vor: »Gemeinsam als Kollektiv eine Reaktion zeigen.«

Die höhere Belastung mit drei Partien in acht Tagen will der Coach nicht als Grund für die Niederlage gelten lassen. »Unsere Spielidee ist geprägt von hoher Laufintensität. Wir werden nicht nach Ausreden suchen und sagen, dass wir in einer Englischen Woche spielen und müde sind«, sagte Muslic. »Wir haben den Kader, der diese Intensität spielen kann, das müssen wir gegen Karlsruhe wieder zeigen.«

Der Coach kündigte bereits an, dass Vitalie Becker in die Anfangsformation zurückkehrt. Der Linksverteidiger war am vergangenen Freitag beim 1:0-Ligaerfolg gegen Darmstadt verletzt ausgewechselt worden und hatte anschließend im Training und beim Pokalspiel gefehlt.