Schaden in Millionenhöhe nach Brand von Einfamilienhaus

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Die Bewohner konnten auf einen Balkon flüchten und wurden von der Feuerwehr gerettet.

Die Feuerwehr rettete die beiden Bewohner vom Balkon. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/DPA
Bei dem Brand eines Einfamilienhauses bei Schopfheim (Landkreis Lörrach) ist schätzungsweise ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die zwei Bewohnen kamen zwischenzeitlich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, konnten es aber bereits wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte. Sie flüchteten bei dem Brand am Samstag auf den Balkon und konnten dort von der Feuerwehr gerettet werden. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag an. Die Brandursache wird noch ermittelt.

