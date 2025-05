Schüsse in Göppingen - Soko prüft Verbindung zu Gewaltserie

Die Polizei sichert Spuren am Tatort in Göppingen.

Nach den Schüssen in Göppingen, durch die ein Mann schwer verletzt wurde, prüfen die Ermittler einen Zusammenhang mit der Gewaltserie im Großraum Stuttgart. Die Sonderkommission Pappel ermittle auf Hochtouren in alle Richtungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es wird demnach auch untersucht, ob die Gewalttat mit den Konflikten krimineller Gruppen rund um die Landeshauptstadt in Verbindung steht.

Die blutige Fehde zweier gewaltbereiter, multiethnischer Gruppen erschüttert die Region Stuttgart seit Mitte 2022. Eine der Gruppen stammt aus Esslingen und Ludwigsburg, die andere aus Göppingen und Stuttgart-Zuffenhausen. Immer wieder fielen Schüsse - auch in Göppingen. Erst vergangenen Oktober wurde in einer Bar auf drei Männer geschossen. Einer starb, die anderen zwei wurden schwer verletzt. Die Ermittler rechnen die Tat der Serie zu.

Angriff auf offener Straße – Täter flüchtig

Der Vorfall am Samstagabend hatte sich auf offener Straße abgespielt: Das 25 Jahre alte Opfer war mit mehreren Menschen unterwegs, als die Gruppe auf zwei Männer traf. Es folgte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein kurzes Gespräch - dann soll einer der Unbekannte mehrfach mit einer Waffe auf die Gruppe geschossen haben. Der 25-Jährige wurde getroffen und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde.

Die Ermittler fahnden nach den Unbekannten - bislang erfolglos. Nach Einschätzung der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch die beiden flüchtigen Männer vor.