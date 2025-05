Schüsse im Kreis Ludwigsburg - Täter auf der Flucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Schüsse sind nach Polizeiangaben am Abend in Tamm im Kreis Ludwigsburg gefallen. Zu möglichen Opfern gibt es noch keine Informationen, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte. »Ob es Verletzte oder Tote gibt, dazu wird es heute keine Auskünfte mehr geben«, sagte ein Polizeisprecher am Abend in Ludwigsburg.

Der Täter sei mit einem Fahrzeug auf der Flucht. »Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung in Tamm«, hieß es von der Polizei. Auch zu den Umständen der Tat wollte der Polizeisprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch keine Angaben machen.

Aktuell seien mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem mutmaßlichen Schützen. »Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern nach wie vor an. Der Tatverdächtige ist mutmaßlich mit einem Fahrzeug auf der Flucht, nach ihm wird weiterhin gefahndet«, hieß es von den Ermittlern.

Etwaige Zeugen des Vorfalls sollten sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg melden.