Schüsse fallen bei Streit zwischen Jugendlichen

Drei Schüsse sollen bei einem Streit zwischen 15 und 20 Jugendlichen am Bahnhof in Nürtingen (Landkreis Esslingen) abgefeuert worden sein. Mehrere Notrufe seien deshalb am Montagabend in der Leitstelle eingegangen, teilte die Polizei mit. Im Anschluss flohen die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach ihnen.

Hinter einem Imbisswagen versteckt fanden die Beamten den Angaben zufolge einen 17- und einen 18-Jährigen. Sie gaben gegenüber den Polizisten an, wegen der Schüsse weggerannt sein. Ob diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zusammenhang zu Stuttgarter Gewaltserie wird geprüft

Die Ermittler prüfen derzeit einen Zusammenhang zu der Gewaltserie rund um Stuttgart. Dies werde routinemäßig immer überprüft, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen stünden aber noch am Anfang.

Seit Mitte 2022 erschüttert die Fehde zwischen mehreren rivalisierenden Gruppen die Region Stuttgart. Immer wieder fallen dabei Schüsse. Höhepunkt der Auseinandersetzungen war bislang der Anschlag mit einer Handgranate auf eine Trauergemeinde im rund 16 Kilometer entfernten Altbach im Juni 2023.