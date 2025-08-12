Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schüsse bei Flüchtlingsunterkunft - Polizei ermittelt

Menschen hören Schüsse in einem Industriegebiet. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot aus. Was ist passiert?

Nachdem Schussgeräusche gemeldet wurden, rückten die Einsatzkräfte zu dem größeren Einsatz aus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) sind Schüsse abgegeben worden. Den Ermittlern sind bislang keine Verletzten bekannt, wie die Polizei mitteilte. Auch wer geschossen hat und ob die Schüsse gezielt abgegeben wurden, sei nicht bekannt.

Nachdem mehrere Menschen die Polizei am Montagabend über die Schussgeräusche informiert hatten, rückten die Einsatzkräfte mit einem größeren Aufgebot aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

