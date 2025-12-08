Schüsse auf Spielplatz: Polizei durchsucht zwei Gebäude

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach den Schüssen auf einem Spielplatz und dem Fund eines schwer verletzten 16-Jährigen hat die Stuttgarter Polizei zwei Gebäude durchsucht. Spezialeinsatzkommandos nahmen nach Angaben der Ermittler zunächst zwei Menschen fest. Einer von ihnen ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Beim zweiten Mann werde derzeit ein Haftbefehl geprüft, sagte eine Polizeisprecherin weiter. Zuvor hatten die »Stuttgarter Nachrichten« und die »Stuttgarter Zeitung« berichtet.

Vor den Durchsuchungen in Stuttgart-Feuerbach und Gerlingen waren in Nacht zum Sonntag auf einem Spielplatz im Stadtteil Weilimdorf im Lauf eines Streits zwischen zwei Gruppen mehrere Schüsse gefallen. Der schwer verletzte Junge war später am Nordbahnhof, rund sieben Kilometer entfernt, gefunden worden. Der 16-Jährige kam ins Krankenhaus, er schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht öffentlich bekannt. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wer an dem Streit beteiligt war und wie der Jugendliche zum Nordbahnhof gelangte. Unklar ist auch, ob er auf dem Spielplatz oder an einem anderen Ort verletzt wurde.