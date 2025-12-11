Schüsse auf Spielplatz: Auch 18-Jähriger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Schüssen auf einem Spielplatz in Stuttgart und dem Fund eines schwer verletzten Jugendlichen sitzt ein weiterer junger Mann in Haft. Der 18-Jährige sei festgenommen und der Haftbefehl gegen ihn in Vollzug gesetzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Er war zunächst nach der Tat wieder auf freien Fuß gesetzt worden. »Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Anstiftung zu einem versuchten Tötungsdelikt.« Ein 16-Jähriger sitzt bereits seit ein paar Tagen in Haft.

Am Samstagabend war ein 16-jähriger Jugendlicher »durch eine Schussabgabe« im Bereich eines Spielplatzes im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf schwer verletzt worden. Die Beamten hatten nach umfangreichen Ermittlungen die Wohnungen der beiden Verdächtigen in Stuttgart-Feuerbach und Gerlingen durchsucht. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen sie fest. Der 16-jährige Deutsche wurde direkt dem Haftrichter vorgeführt. Der 18-Jährige kam zunächst wieder auf freien Fuß.

Auf dem Spielplatz soll sich ein Streit zwischen zwei Gruppen entzündet haben. Mehrere Schüsse sollen gefallen sein. Der schwer verletzte Junge war später am Nordbahnhof, rund sieben Kilometer entfernt, gefunden worden. Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht öffentlich bekannt.