Schüsse auf Spielplatz: 16-Jähriger in Haft

Nach Schüssen auf einem Spielplatz in Stuttgart und dem Fund eines schwer verletzten Jugendlichen sitzt ein 16-jähriger Verdächtiger in Haft. Ein 18-Jähriger, der nach der Tat ebenfalls festgenommen worden war, ist wieder auf freiem Fuß, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Seine Tatbeteiligung sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden jungen Männer werden verdächtigt, am Samstagabend gegen 22.45 Uhr einen 16-Jährigen »durch eine Schussabgabe« im Bereich eines Spielplatzes im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf schwer verletzt zu haben.

Die Beamten durchsuchten nach umfangreichen Ermittlungen die Wohnungen der beiden Verdächtigen in Stuttgart-Feuerbach und Gerlingen. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen sie fest. Der 16-jährige Deutsche wurde dem Haftrichter vorgeführt, er sitzt in U-Haft. Der 18-Jährige mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit ist wieder auf freiem Fuß.

Auf dem Spielplatz soll sich ein Streit zwischen zwei Gruppen entzündet haben. Mehrere Schüsse sollen gefallen sein. Der schwer verletzte Junge war später am Nordbahnhof, rund sieben Kilometer entfernt, gefunden worden. Der 16-Jährige kam ins Krankenhaus, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht öffentlich bekannt. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wer an dem Streit beteiligt war und wie der Jugendliche zum Nordbahnhof gelangte.