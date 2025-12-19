Schüsse auf Autohäuser – fünfstelliger Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben in der Nacht in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mehrere Autos und Fenster zweier Autohäuser mit Schüssen beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher sagte.

Anwohner hatten den Angaben nach in der Nacht Schussgeräusche gehört, zunächst fanden Einsatzkräfte jedoch keine Auffälligkeiten. Erst am Morgen bemerkten Mitarbeiter der Autohäuser demnach beschädigte Scheiben und Fahrzeuge. Auf der Straße lagen Patronenhülsen, wie es hieß. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ob die Schüsse aus einer scharfen Waffe nur den Autohäusern galten und welches Motiv hier zugrunde liegen könnte, blieb vorerst noch unklar.