Schüsse an Konstanzer Tankstelle – Mann schwer verletzt

Ein Unbekannter hat an einer Tankstelle in Konstanz mehrfach auf eine Menschengruppe geschossen und dabei einen Mann schwer verletzt. Die Schüsse seien am frühen Morgen von einem fahrenden Roller aus abgegeben worden, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Das Ziel sei eine kleine Menschengruppe gewesen. Ein Schuss traf einen 37-Jährigen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, aber sei nicht in Lebensgefahr.

Die Täter - ein Rollerfahrer und sein Sozius - fuhren demnach weiter und entkamen vorerst unerkannt. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Die Hintergründe zur Tat sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Polizeiaussagen zufolge gab es in der Nacht drei körperliche Auseinandersetzungen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar; das müsse geprüft werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt.