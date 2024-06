Aktuell Land

Schülerin in Kehl bedroht: 23-Jähriger festgenommen

Nahe einer Schule in Kehl soll ein junger Mann mit einer Waffe eine Schülerin bedroht haben. Nach einer größeren Fahndung im Bereich der Berufsschule wurde ein 23 Jahre alter Verdächtiger vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mehrere Zeugen hatten am späten Vormittag die Beamten informiert. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.