Schülergruppe zurück in Deutschland - »Große Erleichterung«

Eine Schülergruppe aus Ettlingen im Kreis Karlsruhe ist sicher aus Israel zurück in Deutschland. Das teilte das Landratsamt Karlsruhe in der Nacht zu Mittwoch mit. Die Jugendlichen seien am späten Dienstagabend gelandet und konnten nach sorgenvollen Tagen von ihren Familien wieder in die Arme geschlossen werden, wie es hieß. Die Erleichterung sei groß, sagte Landrat Christoph Schnaudigel. »Die Rückreise haben wir ohne Zögern direkt nach den Ereignissen in Israel eigenständig organisiert.« Dabei habe man jederzeit auf die Expertise der israelischen Freunde vor Ort setzen können.