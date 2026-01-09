Schäferhund beißt Achtjährigen und verletzt ihn schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein achtjähriger Junge ist in Laupheim (Kreis Biberach) auf dem Heimweg von der Schule von einem Schäferhund schwer verletzt worden. Der angeleinte Hund einer 31-Jährigen hatte von einem Privatgrundstück aus Witterung aufgenommen und sich losgerissen, wie die Polizei mitteilte. Das Tier biss den Jungen in den Unterarm und verletzte ihn am Rücken.

Die Besitzerin konnte den Hund den Angaben zufolge wieder unter Kontrolle bringen und ihn vom Kind lösen. Der Junge wurde nach der Attacke am Donnerstag mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung.