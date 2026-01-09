Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schäferhund beißt Achtjährigen und verletzt ihn schwer

Ein Schäferhund hat in Laupheim ein Kind attackiert, das auf dem Heimweg von der Schule war. Wie es zu dem Angriff kam und welche Folgen das für die Besitzerin hat.

Ein Schäferhund hat einen Jungen attackiert. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Ein achtjähriger Junge ist in Laupheim (Kreis Biberach) auf dem Heimweg von der Schule von einem Schäferhund schwer verletzt worden. Der angeleinte Hund einer 31-Jährigen hatte von einem Privatgrundstück aus Witterung aufgenommen und sich losgerissen, wie die Polizei mitteilte. Das Tier biss den Jungen in den Unterarm und verletzte ihn am Rücken.

Die Besitzerin konnte den Hund den Angaben zufolge wieder unter Kontrolle bringen und ihn vom Kind lösen. Der Junge wurde nach der Attacke am Donnerstag mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

