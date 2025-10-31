Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schäferhund attackiert Halterin – Polizei erschießt Tier

Ein Schäferhund beißt seine Halterin beim Spaziergang und greift Passanten an. Die Polizei greift ein.

Polizei erschießt aggressiven Hund (Archivbild). Foto: Daniel Vogl/DPA
Polizei erschießt aggressiven Hund (Archivbild).
Foto: Daniel Vogl/DPA

Eine Frau ist beim Gassigehen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) von ihrem eigenen Hund angegriffen und in Gesicht und Arm gebissen worden. Kurze Zeit nach Eintreffen einer Polizeistreife riss sich der inzwischen angeleinte Hund los, wie die Polizei mitteilte. Weil er »weiterhin ein äußerst aggressives Verhalten zeigte und auch auf andere Passanten losging«, erschoss die Polizei den Hund. Die 63 Jahre alte Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:251031-930-235144/1