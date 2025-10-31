Schäferhund attackiert Halterin – Polizei erschießt Tier

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau ist beim Gassigehen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) von ihrem eigenen Hund angegriffen und in Gesicht und Arm gebissen worden. Kurze Zeit nach Eintreffen einer Polizeistreife riss sich der inzwischen angeleinte Hund los, wie die Polizei mitteilte. Weil er »weiterhin ein äußerst aggressives Verhalten zeigte und auch auf andere Passanten losging«, erschoss die Polizei den Hund. Die 63 Jahre alte Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.