Schädlingsbekämpfer hauen Seniorin nach Rattenfund übers Ohr

Eine Seniorin sieht eine Ratte in der Küche. Das Tier wird sie nicht los. Dafür bringen mutmaßliche Betrüger sie um ihr Geld.

Eine Frau findet in ihrer Küche eine Ratte - und wird von mutmaßlichen Betrügern über den Tisch gezogen. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/DPA
Weil sie eine Seniorin in Meckenbeuren (Bodenseekreis) nach einem Rattenfund über den Tisch gezogen haben sollen, ermittelt die Polizei gegen vermeintliche Schädlingsbekämpfer. Die 77-Jährige hatte demnach eine Ratte in ihrer Küche entdeckt und die Verdächtigen kontaktiert. Diese stellten laut Polizei Fallen in den Räumen der Frau auf - und verlangten dafür 2.200 Euro, mehr als doppelt so viel wie in einer ersten mündlichen Absprache. Nachdem die Frau bezahlt, aber keine Quittung erhalten hatte und die Ratte immer noch in der Küche war, informierte sie die Polizei. Dieser ermittelt wegen Verdachts des Betrugs und Wuchers.

