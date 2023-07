Aktuell Land

SC Freiburg nimmt Vorbereitung auf neue Saison auf

Mit einem öffentlichen Training startet Fußball-Bundesligist SC Freiburg am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Um 10.15 Uhr bittet Coach Christian Streich die Profis der Badener zur ersten Einheit nach der Sommerpause auf den Rasen. Die Nationalspieler, die im Anschluss an die vergangene Saison noch unterwegs waren, werden dabei noch fehlen. Der Sport-Club ist zum zweiten Mal nacheinander in drei Wettbewerben vertreten und wird auch in der neuen Spielzeit in der Europa League antreten. Ihr erstes Testspiel bestreiten die Freiburger kommenden Samstag gegen die Grasshoppers Zürich.