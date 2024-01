SC Freiburg mit Personalsorgen nach Bremen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist SC Freiburg tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen mit Personalsorgen in der Abwehr an. Neben den verletzten Philipp Lienhart und Kenneth Schmidt sowie dem Langzeitverletzen Christian Günter fällt auch Manuel Gulde wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus. Daher könnte der erst am Sonntag von Ligakonkurrent TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehene ungarische Verteidiger und Nationalspieler Attila Szalai bereits in der Startelf stehen.

Auch der vom Zweitligisten SC Paderborn gekommene offensive Mittelfeldspieler Florent Muslija soll gegen Werder dem Freiburger Kader angehören. Wegen des Streiks bei der Deutschen Bahn rechnet der Sport-Club damit, dass nicht alle 1700 Fans, die Auswärtstickets für das Spiel gekauft haben, die mehr als 700 Kilometer lange Strecke nach Bremen antreten und dort im Stadion sein werden.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Kader SC Freiburg