SC Freiburg hofft auf Trendwende bei heimstarken Bochumern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach sechs Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga hofft der SC Freiburg auf eine Trendwende am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Die Gastgeber gelten zwar als heimstark, konnten aber nur eine ihrer zurückliegenden sechs Partien gewinnen - mit 3:2 gegen den FC Bayern München. Für Freiburg-Trainer Christian Streich geht es in diesem Aufeinandertreffen vor allem darum, den Anschluss an die Europapokal-Plätze nicht vorzeitig zu verlieren.

Mut macht der Auftritt in der Europa League am Donnerstag, als der Sport-Club im Achtelfinal-Hinspiel West Ham United mit 1:0 bezwang. Da es ein kräftezehrendes Duell war, sind Umstellungen in der Startelf der Breisgauer laut Streich nicht ausgeschlossen.

Kader SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle