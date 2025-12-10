SC Freiburg gegen Salzburg ohne Rosenfelder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SC Freiburg muss im Heimspiel der Fußball-Europa-League gegen RB Salzburg auf Max Rosenfelder verzichten. Der Innenverteidiger habe im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim (1:2) am Samstag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten, sagte SC-Trainer Julian Schuster. Der 22-Jährige könne auch in den restlichen zwei Erstliga-Partien des Jahres gegen Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg nicht mehr mitwirken.

Dagegen kann Philipp Lienhart in der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Salzburg wohl wieder in der Abwehrzentrale neben Matthias Ginter spielen. Wegen muskulärer Probleme in der Leiste war auch der österreichische Nationalspieler in Heidenheim ausgewechselt worden.

Freiburg will unter besten acht Clubs bleiben

Der in der Europa League noch ungeschlagene Tabellenvierte wolle gegen den vielfachen österreichischen Meister Salzburg und in den zwei abschließenden Partien der Liga-Phase »alles dafür tun, nicht nur weiterzukommen, sondern im Idealfall einen Platz zwischen eins und acht zu erzielen«, sagte Schuster.

Mit einer solchen Platzierung würde Freiburg direkt ins Achtelfinale einziehen. Mit einem Heimsieg gegen Salzburg wären zumindest die Playoffs möglicherweise schon sicher. Dafür qualifizieren sich die Teams von Rang neun bis 24.