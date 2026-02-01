Sattelzug reißt Autodach ab – zwei Teenager schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Verkehrsunfall nahe Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer erkannte auf einer Landstraße zwischen Backnang und Murrhardt einen abbiegenden Sattelzug zu spät, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach seitlich unter dem Auflieger durch, wobei das Fahrzeugdach abgerissen wurde. Anschließend stieß der Wagen noch mit zwei anderen im Verkehr wartenden Autos zusammen.

Der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt und von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Der Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Die Straße war für längere Zeit gesperrt. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.