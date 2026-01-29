SAP-Kurseinbruch zieht Dax ins Minus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vor allem belastet von Verlusten der schwergewichtigen SAP-Aktie hat der Dax am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Der Softwarekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick enttäuscht.

Der Dax knüpfte mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 24.631 Punkte an seine jüngste Konsolidierung an. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Donnerstag hingegen um 0,4 Prozent auf 31.750 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Europas größter Softwarehersteller SAP kann seine Anleger mit einer angepeilten Beschleunigung des Umsatzwachstums nicht über die Enttäuschung um die aktuelle Lage hinwegtrösten. Ende 2025 konnten die Walldorfer nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschließen wie erhofft. 2026 dürfte das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen.

Das SAP-Papier rutschte jedoch nach Handelsstart um rund 12 Prozent auf 173 Euro ab und markierte den tiefsten Stand seit Mitte 2024. Seit dem Rekordhoch vor knapp einem Jahr summiert sich der Verlust damit auf rund 40 Prozent.