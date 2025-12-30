Sanitäter greift zum Feuerlöscher und verhindert in Bad Mergentheim Schlimmeres

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sanitäter haben mit einem Feuerlöscher einen kleinen Brand gelöscht und damit wohl Schlimmeres verhindert. Die Besatzung des Rettungswagens habe das Feuer auf einem Balkon in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zufällig bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Absetzen des Notrufs seien die Retter am Montag mit einem Feuerlöscher über den Zaun gestiegen.

Das Feuer wurde laut Polizei durch eine nicht richtig ausgemachte Zigarette ausgelöst. Die Zigarette hatte bereits ein Katzenhaus entzündet. Durch das schnelle Eingreifen der beiden Sanitäter sei nur ein Rollladen in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bewohnerin selbst hatte von dem Feuer nicht mitbekommen.