Sandhausen, Villingen und Aalen sind Pokalsieger

Der SV Sandhausen, FC 08 Villingen und der VfR Aalen haben die Landespokale in Baden-Württemberg gewonnen und sind damit in den DFB-Pokal eingezogen. Mit einem deutlichen 8:0 (5:0) entschied Fußball-Drittligist Sandhausen am Samstag das Finale im badischen Pokal in Walldorf gegen Sechstligist 1. FC Mühlhausen für sich. Oberligist Villingen gewann das Endspiel im südbadischen Pokal in Freiburg gegen den Fünfligisten SC Lahr knapp mit 1:0 (1:0). In Aspach setzte sich Regionalliga-Absteiger Aalen im württembergischen Pokal gegen Oberligist SG Sonnenhof Großaspach mit 3:1 (1:0) durch.

Für die Teilnahme in der ersten Runde des DFB-Pokals (16. bis 19. August) erhalten die drei Landespokal-Sieger eine sechsstellige Antrittsprämie, deren Höhe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch nicht bekanntgegeben hat. In der vergangenen Saison betrug die Prämie rund 215 000 Euro. In der ersten Runde haben Sandhausen, Villingen und Aalen Heimrecht und werden gegen einen Erst- oder Zweitligisten spielen. Die Auslosung ist am 1. Juni.

Für den SVS trafen gegen Mühlhausen Patrick Greil (6. Minute), David Otto (13.), Markus Pink mit einem Doppelpack (34./35.), Jonas Weik (38.), Joseph Charles Richardson II (72.), Tim Maciejewski (77.) und Franck Evina (87.). Das Siegtor für die Villinger gegen Lahr erzielte Tevfik Ceylan (29.).

Aalen gewann dank der Treffer von Ali Odabas (35.), Alessandro Abruscia (47., 90.+7) und As Ibrahima Diakité (81.) mit einem Foulelfmeter. Für das bis zum 3:1 phasenweise gleichwertige Großaspach hatte Dominik Salz (54.) zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

