Sandell verlässt Rhein-Neckar Löwen nach einem Jahr wieder

Der schwedische Handball-Nationalspieler Lukas Sandell verlässt den Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nach der laufenden Saison und kehrt nach Ungarn zurück. Der erst im Sommer vom ungarischen Spitzenclub One Veszprém nach Mannheim gekommene Rückraumspieler werde in der Spielzeit 2026/27 für den Topclub Pick Szeged spielen, teilten die Löwen mit.

Der 28-jährige Sandell habe »sich hervorragend in die Mannschaft integriert, Verantwortung übernommen und mit seiner Spielweise begeistert«, sagte der Sportliche Leiter Uwe Gensheimer. »Wir wussten, dass dieses Engagement zeitlich begrenzt sein würde. Umso mehr schätzen wir, welchen positiven Einfluss er in dieser Saison hat.«