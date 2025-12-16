Südzucker rechnet mit anhaltend schwierigem Zuckermarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Südzucker rechnet mit einem anhaltend schwierigen Markt für Zucker. In diesem Segment dürfte es daher auch im neuen Geschäftsjahr 2026/27 keine signifikante Ergebniserholung geben, teilte der Agrarkonzern in Mannheim mit. Hingegen rechnet Südzucker sowohl bei der Biosprit-Tochter Cropenergies als auch in der Spezialitäten-Sparte mit deutlich mehr Gewinn. In letzterem Bereich ist unter anderem das Geschäft mit Tiefkühlpizzen und Portionsartikeln wie Zuckersticks erfasst.

Insgesamt dürfte der Umsatz der Prognose zufolge in dem bis Ende Februar 2027 laufenden Geschäftsjahr leicht zurückgehen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht der Konzern bei 480 bis 680 Millionen Euro - und damit deutlich unter den Erwartungen von Analysten. Gegenüber dem Vorjahr wäre dies ein moderater Anstieg.

Gesunkene Zuckerpreise belasten

Die Aussicht für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte Südzucker. Der Umsatz dürfte von 9,7 auf 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro sinken, das Ebitda sich von 723 auf 470 bis 570 Millionen Euro verschlechtern. Der Konzern hatte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr im August wegen deutlich gesunkener Zuckerpreise und Absatzmengen gesenkt. Im Zuckergeschäft stand von März bis August sogar ein operativer Verlust von 89 Millionen Euro in den Büchern - nach einem Gewinn von 72 Millionen im Vorjahr.

Für den Gesamtkonzern rechnet Südzucker im dritten Quartal wieder mit einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Der Quartalsbericht soll am 13. Januar veröffentlicht werden.