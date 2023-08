Südwesten war Blitzhochburg: Frau weiter in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vor allem wegen extremer Dürre ist die Zahl der Blitze im Südwesten 2022 deutlich gesunken: von 93.243 im Vorjahr auf 34.623. Trotzdem bleibt Baden-Württemberg gemessen an der Fläche das Bundesland mit den meisten Blitzschlägen, wie der Blitz-Informationsdienst von Siemens am Montag in München mitteilte.

Zwar richten Blitze oft Schäden an, aber selten sind Menschen mit betroffen - so wie am Wochenende in Unterensingen (Landkreis Esslingen). Ein 35-Jähriger starb nach einem Blitzschlag. Am Montag kämpften Intensivmediziner weiter um das Leben einer 43-Jährigen. Und auch in den kommenden Tagen drohen im Südwesten weiter Gewitter.

Was die Statistik sagt

Die Zahl der Blitzschläge in Deutschland insgesamt ging 2022 deutlich zurück: um fast die Hälfte des Vorjahreswerts auf rund 242.000. Das ist laut Siemens der niedrigste Wert in der bis 1991 zurückreichenden Geschichte der Messung. Der Sommer, vor allem die Monate Juli und August, seien üblicherweise die beste Zeit für Gewitter. »Doch die Niederschlagsmenge lag deutlich unter dem Sollwert. Für Gewitter braucht es aber beides - Feuchtigkeit und heiße Temperaturen«, sagte der Leiter des Blitz-Informationsdienstes, Stephan Thern.

Die Spitzenpositionen der südlichen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern in der Liste der Blitzregionen schreibt er der Nähe zur alpinen Vorgebirgslandschaft zu. Im Südwesten wurden knapp 1,0 Blitze pro Quadratkilometer registriert, in Bayern waren es 0,85 und in Hamburg 0,8. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor hatte die Blitzdichte in Baden-Württemberg noch bei 2,6 Blitzen pro Quadratkilometer gelegen.

Die höchste Blitzdichte in Baden-Württemberg wurde im vergangenen Jahr im Bodenseekreis gemessen (1,73), vor dem Ostalbkreis (1,60) und dem Kreis Konstanz (1,58). Am häufigsten schlug es - unabhängig von der Größe des Stadt- oder Landkreises - im Ostalbkreis ein (2421), auch im Kreis Ravensburg (2294) und Ortenaukreis (1907) blitzte es besonders oft. Am anderen Ende der Skala steht der Stadtkreis Mannheim bei der Dichte (0,23) und bei der Anzahl (34).

Blitze verursachen nach Siemens-Angaben jährlich Schäden im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Wie die Lage nach dem Vorfall in Unterensingen ist

Wie der Vorfall am Samstag in Unterensingen zeigt, kann ein Einschlag für Menschen auch lebensgefährlich oder gar tödlich enden. So etwas ist aber angesichts der Zahlen eine absolute Seltenheit.

Neben dem 35-Jährigen und der 43-Jährigen waren vier weitere Menschen betroffen: Der elfjährige Sohn der Frau schwebte zunächst ebenfalls in Lebensgefahr. Sein Zustand hatte sich im Laufe des Wochenendes etwas gebessert, er blieb am Montag in stationärer Behandlung. Die 40 Jahre alte Frau des Mannes wurde verletzt, der vier Jahre alte Sohn und die knapp elf Monate alte Tochter erlitten einen Schock.

An dem Ausflugslokal, an dem sich das Unglück unter einem Baum an einer Biertischgarnitur ereignet hatte, herrschte am Montag wieder Betrieb. Einige Radfahrer waren unterwegs und machten dort Rast.

Was man bei Blitzen tun sollte

Fachleute raten Menschen, bei Gewittern Schutz in einem Gebäude oder einem geschlossenen Auto zu suchen. Im Freien sollte man sich eine flache Stelle oder besser Vertiefung suchen und in die Hocke gehen, die Füße eng nebeneinanderstellen und die Arme um die Knie schließen.

Wie die Wetterprognosen sind

Für die kommenden Tage heißt es wachsam bleiben. Der Deutsche Wetterdienst sagte am Montag bis in die Nacht zu Freitag immer wieder Gewitter vorher. Am Mittwoch könnten diese unwetterartig ausfallen. Die Temperaturen steigen dabei tagsüber auf örtlich mehr als 30 Grad.

Blitzeinschläge waren es wohl auch, die am Montagmorgen im Landkreis Reutlingen zu einem Feuer in einer Umspannstation in Hayingen und einem Stromausfall in Münsingen geführt haben. Dort hatte der Blitz einen Strommasten getroffen. Verletzte gab es nicht.

