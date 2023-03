Aktuell Land

Südwesten lockert Lkw-Sonntagsfahrverbot vor Warnstreik

Baden-Württemberg will den Speditionen helfen und erlaubt deshalb vor dem bundesweiten Verkehrsstreik am Montag Lkw-Fahrten am Sonntag. Nach Einschätzung der Branche wird aber das nicht viel ändern.