Südwesten erlebt Polarlichter

Ein ungewöhnliches Himmelsleuchten hat in Stuttgart für ein faszinierendes Schauspiel gesorgt. Über dem Stadtteil Bad Cannstatt war ein violettfarbenes Polarlicht zu erkennen, wie Videos zeigen. Ob auch an Weihnachten im Südwesten Polarlichter zu sehen sein könnten, war zunächst unklar. Das Phänomen entsteht, wenn geladene Teilchen aus der Sonne auf das Magnetfeld der Erde treffen und die Atmosphäre zum Leuchten bringen.

Wer in der Nacht Polarlichter sehen wollte, konnte dies nur in bestimmten Teilen Baden-Württembergs tun. In höheren Lagen herrschten ideale Bedingungen für Himmelsbeobachtungen. Vor allem im Schwarzwald oberhalb von rund 800 Metern gab es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eine klare Sicht. Auch auf der Schwäbischen Alb war es in vergleichbaren Höhen wolkenfrei.

Bei Stuttgart bildete sich außerdem zeitweise eine Wolkenlücke, wodurch der Himmel vorübergehend gut zu sehen war. In anderen Regionen des Landes verhinderten hingegen dichte Wolken den freien Blick nach oben.