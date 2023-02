Aktuell Land

Südwest-Grüne zu »Vert Realos«: Debatte über Scheinlösungen

Die Landesspitze der Südwest-Grünen, Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller, sieht die Forderungen nach einem neuen Kurs in der Migrationspolitik der Gruppe »Vert Realos« kritisch. Mit »Debatten über simple Scheinlösungen« erweise man den Kommunen einen Bärendienst, teilten die Landeschefs am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. »Wir sind froh, dass darüber in unserer Partei große Einigkeit herrscht.« Die Kommunen stünden vor »echten Herausforderungen, die echte Lösungen erfordern«. Zu den Unterzeichnern des Manifests der »Vert Realos«, eine Gruppe sogenannter Realpolitiker bei den Grünen, gehört auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer.