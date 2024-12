Südwest-Grüne setzen Parteitag fort

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl setzen die baden-württembergischen Grünen am Sonntag (ab 9.30 Uhr) ihren Parteitag in Reutlingen fort. Auf dem Programm steht eine Rede von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur aktuellen politischen Lage. Auch die Landesvorsitzende Lena Schwelling, der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Andreas Schwarz, sowie die Sprecherin der Grünen Jugend, Tamara Stoll, wollen sprechen.

Am Samstag hatte die Partei die neue Co-Bundesvorsitzende Franziska Brantner und ihre Vorgängerin im Amt der Parteichefin, Ricarda Lang, mit großer Mehrheit zum Spitzenduo gewählt. Sie sollen die Partei in den Wahlkampf für die Bundestagswahl am 23. Februar führen.

Kretschmanns möglicher Nachfolger, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, hatte in Reutlingen erneut gesagt, er wolle bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 für das Amt des Ministerpräsidenten antreten. Dafür erntete er von den Delegierten minutenlangen Applaus und Jubel.