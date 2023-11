Südwest-CDU vor Machtwechsel: Hagel folgt auf Strobl

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach zwölf Jahren im Amt zieht sich Thomas Strobl von der Spitze der CDU in Baden-Württemberg zurück. Am Samstag soll Fraktionschef Manuel Hagel beim Landesparteitag in Reutlingen (ab 09.30 Uhr) als sein Nachfolger gewählt werden. Als Gast wird CDU-Bundeschef Friedrich Merz erwartet. Hagel gilt derzeit als Hoffnungsträger im Landesverband - und als aussichtsreichster Anwärter für die CDU-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im Jahr 2026. Die Grünen müssen noch einen Spitzenkandidaten benennen - Regierungschef Winfried Kretschmann will bei der Landtagswahl nicht mehr antreten.