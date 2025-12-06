Söder über Würste und Lichtschwerter

Wohl keine Waffe für den politischen Nahkampf: Markus Söder hält ein Lichtschwert. (Archivbild)

Markus Söder (58, CSU) bekommt bei politischen Terminen nach eigenen Worten oftmals recht einseitig Geschenke. »Ich kriege entweder viele Lichtschwerter oder viele Würste«, witzelte der bayerische Ministerpräsident bei einem Besuch des Parteitags der Südwest-CDU in Heidelberg. Söder ist bekennender »Star Wars«-Fan und passionierter Wurstesser.

Damals, als er sich für die Förderung der Luft- und Raumfahrt in Bayern starkgemacht habe, da sei er dafür ausgelacht und veräppelt worden, erzählte er. Der Söder spinnt, habe man damals gesagt, der habe ein »Star Wars«-Trauma aus der Kindheit. Er habe damals 100 Lichtschwerter geschenkt bekommen, witzelte Söder unter viel Gelächter der Delegierten. Heute sei Bayern der boomende Raum in der Luft- und Raumfahrtbranche.

Würste und Weltraum: Söder ist nach eigenen Angaben seit seiner Kindheit großer Fan des Science-Fiction-Klassikers »Star Wars«. Mit »#söderisst« hat der Ministerpräsident zudem seinen eigenen kleinen Foodblog auf Instagram und Facebook geschaffen.

Bei der Südwest-CDU bekam Söder übrigens weder Lichtschwert noch Wurst überreicht - sondern eine Modelleisenbahn. Die soll für die Südschiene stehen zwischen Bayern und Baden-Württemberg.