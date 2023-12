Aktuell Land

Sängerinnen Alexandra und Anita Hofmann trauern um Vater

Der Vater der Sängerinnen Alexandra (49) und Anita Hofmann (47) ist am ersten Adventssonntag im Alter von 75 Jahren nach langer, schwerer Depression gestorben. Das teilten die Managements der Schwestern aus Meßkirch in Oberschwaben am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Aus Respekt vor den Hinterbliebenen baten sie darum, von Nachfragen bei Angehörigen, Mitmenschen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sowie Personen aus dem beruflichen Umfeld abzusehen. Bis 2012 waren Alexandra und Anita unter der Bezeichnung Geschwister Hofmann aufgetreten, danach nannten sie sich Anita & Alexandra Hofmann. 2022 starteten beide auch Solokarrieren.