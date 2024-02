Aktuell Land

Sägewerk brennt: Millionenschaden, verletzte Einsatzkräfte

Ein geschätzter Schaden in Millionenhöhe ist bei dem Brand eines Sägewerks in Murg (Kreis Waldshut) entstanden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen gegen 4.45 Uhr auf dem Betriebsgelände ausgebrochen. Der Brand griff anschließend auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Die Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie. Der Einsatz lief am Morgen noch. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.