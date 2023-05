Aktuell Land

Rund 200.000 Euro Schaden nach Brand in Restaurant

Bei einem Brand in einem Restaurant im Rhein-Neckar-Kreis ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte diesen in der Nacht zu Donnerstag auf rund 200.000 Euro. Zunächst hatte am Mittwochabend ein Geräteschuppen Feuer gefangen, die Flammen griffen auf die Fassade der Gaststätte in Edingen über. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.