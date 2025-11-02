Rund 150 Fahrzeuge bei Treffen von Poser-Szene kontrolliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit großangelegten Kontrollen ist die Polizei in Ulm und im Alb-Donau-Kreis am Wochenende gegen Treffen der Poser-Szene vorgegangen. Beamtinnen und Beamte aus Baden-Württemberg und Bayern kontrollierten mehr als 150 Fahrzeuge und 200 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Bei sieben Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, vier wurden stillgelegt. Zudem stellten die Einsatzkräfte 27 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Anlass der Kontrollen waren mehrere angekündigte Treffen der Szene, bei denen laut Polizei häufig riskante und laute Fahrmanöver gezeigt werden. Einige Städte im Landkreis sowie die Stadt Ulm hatten solche Zusammenkünfte per Allgemeinverfügung untersagt. Am Halloween-Abend verhinderten die Beamtinnen und Beamten ein größeres Treffen der Szene. Am Samstagabend trafen sich den Angaben zufolge Fahrerinnen und Fahrer dann an zwei Orten zahlreiche mit ihren Fahrzeugen.