Rote Ampel missachtet - Unfall mit fünf Verletzten

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Wagen in Mannheim bei Rot über eine Ampel gefahren und in ein anderes Auto gekracht. Alle fünf Insassen beider Autos wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war mit drei Mitfahrern im Auto unterwegs, als er trotz roter Ampel auf die Kreuzung fuhr, wo mit dem Wagen einer 23-Jährigen zusammenstieß. Sein Auto drehte sich um die eigene Achse, beschädigte zwei Verkehrszeichen sowie einen Gartenzaun und kam nach etwa 30 Metern zum Stehen.

Zeitweise gab es Beeinträchtigungen im Straßen- und Straßenbahnverkehr. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.