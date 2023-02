Bitte aktivieren Sie Javascript

Narren, die es dennoch nass mögen, kommen am Mittag (13.00 Uhr) in Schramberg (Kreis Rottweil) zusammen: Bei der »Da-Bach-na-Fahrt« fahren sie mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Dutzende Teams müssen extra eingebaute Holzrutschen im Fluss überwinden und dabei möglichst trocken bleiben. Sonst drohen ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden. Die Tradition lockt jährlich Tausende Besucher in die Schwarzwaldstadt.

Da-Bach-na-Fahrt

Narrenzunft Rottweil

Rottweiler Fasnet