Rodelspaß trotz Schneepause - Wo der Altschnee reicht

Lust auf Schlittenfahren am Wochenende? Dafür liegt vielerorts noch genug der vor einigen Tagen gefallenen weißen Pracht. Neuer Schnee kommt nach Worten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber kaum hinzu. Nur in den Hochlagen wie etwa im Südschwarzwald werde es noch schneien. Generell aber seien Schneeflocken im Südwesten am Wochenende selten zu sehen, so ein DWD-Experte.

Egal, denn der Altschnee dürfte in einigen Regionen mindestens zum Rodeln reichen: In Oberschwaben liegen bis zu 5 Zentimeter, auf der Schwäbischen Alb 10, im Südschwarzwald 15 und quasi konkurrenzlose 75 Zentimeter auf dem Feldberg, wo sich am Samstag und Sonntag sicher viele Skifahrer auf die Pisten begeben werden. Um Ulm herum bis zur Main-Tauber-Region liegen ebenfalls noch bis zu 10 Zentimeter. Der Rest in Südwest ist weitestgehend schneefrei.