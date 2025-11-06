Rinder von Zug erfasst und gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei schottische Highland-Rinder sind bei Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) von einer Regionalbahn erfasst worden und gestorben. Die Tiere waren von einer Weide entkommen, als sie auf einen Viehtransporter verladen werden sollten, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Tiere sollen dabei in Panik geraten und über einen Zaun gesprungen sein. Dann liefen die Rinder auf die Gleise. Der Zug konnte trotz Notbremsung nicht rechtzeitig anhalten. Die Tiere starben bei dem Zusammenstoß.

Am Zug entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die betroffene Bahnstrecke zwischen Crailsheim und Niederstetten war für mehr als eine Stunde gesperrt. Ob es durch die Notbremsung am Mittwoch Verletzte im Zug gab, blieb zunächst unklar.