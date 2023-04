Aktuell Land

Richterbund begrüßt Debatte um Entkriminalisierung

In der Debatte um eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens begrüßen die Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Baden-Württemberg die Forderung, das Vergehen künftig nicht mehr als Straftat zu behandeln. »Die Herabstufung zu einer Ordnungswidrigkeit würde auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen«, sagte ein Sprecher des Deutschen Richterbunds Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart.