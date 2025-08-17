Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Rheintalbahn zwischen Freiburg und Basel gesperrt

Wegen Bauarbeiten kommt es zu erheblichen Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Freiburg und Basel. Die Arbeiten sollen bis zum Abend andauern.

Wegen Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen auf der Zugstrecke zwischen Freiburg und Basel. (Symbolbild)
Wegen Bauarbeiten ist der Zugverkehr zwischen Freiburg und Basel erheblich eingeschränkt. Im Fernverkehr fahren nach Angaben der Deutschen Bahn dort keine Züge. Züge des Regionalverkehrs verkehren den Angaben nach zwischen Freiburg und Heitersheim sowie zwischen Basel und Rheinweiler.

Laut Bahn fährt zwischen Freiburg und Basel ein Bus ohne Zwischenhalt. Zudem pendle ein Bus zwischen Heitersheim und Rheinweiler. Die Bauarbeiten sollen laut Bahn bis zum frühen Abend andauern.

