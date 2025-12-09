Rheintalbahn gesperrt – Mensch von Güterzug erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Rheintalstrecke bei Ottersweier (Kreis Rastatt) ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Güterzug habe einen Menschen erfasst und getötet, teilte die Polizei in Offenburg mit. Die Hintergründe zum Vorfall seien unklar. Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Die Bundespolizei sagte, die Leiche sei gegen 17.30 Uhr entdeckt worden.

Wie lange die Strecke für den Fern- und den Regionalverkehr zwischen Bühl und Achern voraussichtlich gesperrt bleiben wird, war unklar.