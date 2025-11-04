Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Rheintalbahn an der Schweizer Grenze wieder freigegeben

Kurz vor der Grenze rücken Einsatzkräfte zu einem Notfall aus. Die Bahnstrecke wird gesperrt. Am Nachmittag gab die Bahn dann wieder Entwarnung für die Reisenden: Alles fährt wieder.

Zugreisende sollten sich vorab informieren. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/DPA
Zugreisende sollten sich vorab informieren. (Symbolbild)
Auf der Strecke der Rheintalbahn zwischen Basel Bad Bahnhof und Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) fahren die Züge wieder normal. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Nachmittag. Demnach kommt es nicht mehr zu Verspätungen oder Zugausfällen.

Die Gleise an dem Bahnhof in Weil am Rhein waren der Bundespolizei zufolge wegen eines Rettungseinsatzes gesperrt. Reisende mit dem ICE waren davon nicht betroffen, da die schnellen Züge durch den nahe gelegenen Katzenbergtunnel fahren würden. Die DB hatte kurzfristig einen Ersatzverkehr eingerichtet.

