Rheintalbahn an der Schweizer Grenze wieder freigegeben

Auf der Strecke der Rheintalbahn zwischen Basel Bad Bahnhof und Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) fahren die Züge wieder normal. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Nachmittag. Demnach kommt es nicht mehr zu Verspätungen oder Zugausfällen.

Die Gleise an dem Bahnhof in Weil am Rhein waren der Bundespolizei zufolge wegen eines Rettungseinsatzes gesperrt. Reisende mit dem ICE waren davon nicht betroffen, da die schnellen Züge durch den nahe gelegenen Katzenbergtunnel fahren würden. Die DB hatte kurzfristig einen Ersatzverkehr eingerichtet.