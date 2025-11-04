Rheintalbahn an der Schweizer Grenze gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Strecke der Rheintalbahn brauchen Reisende Geduld. Zwischen Basel Bad Bahnhof und Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) fahren derzeit keine Regionalzüge mehr, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Reisende mit dem ICE seien davon nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die schnellen Züge würden durch den nahe gelegenen Katzenbergtunnel fahren.

Zwischen Basel Bad Bahnhof und Efringen-Kirchen würden zwei Ersatzbusse im Pendelbetrieb fahren. Zudem hatte die DB für den RE 5332 einen weiteren Ersatzverkehr zwischen Haltingen (Weil am Rhein) und Efringen-Kirchen eingerichtet.

Die Gleise an dem Bahnhof in Weil am Rhein seien der Bundespolizei zufolge wegen eines Rettungseinsatzes gesperrt. Wie lange die Sperre noch andauert, konnte die DB bislang nicht sagen. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen.