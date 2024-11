Rhein-Neckar Löwen geben Óskarsson endgültig ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Rhein-Neckar Löwen geben Arnor Snaer Óskarsson mit sofortiger Wirkung an den norwegischen Champions-League-Teilnehmer Kolstad Handball ab. Darauf verständigten sich die beiden Vereine, teilte der Bundesligist mit. »Diese Entscheidung haben wir einvernehmlich mit dem Spieler getroffen. Arnor kommt nicht auf die Einsatzzeiten, die er sich vorstellt«, sagte Uwe Gensheimer, angehender Sportlicher Leiter der Löwen.

Óskarssons Vertrag bei den Löwen hatte ursprünglich eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2025. Schon in der Vorsaison war der 24-jährige Linkshänder an den VfL Gummersbach verliehen. In dieser Spielzeit kam er nach seiner Rückkehr nicht über Kurzeinsätze bei den Badenern hinaus.