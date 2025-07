Rettungskräfte suchen einen Vermissten im Bodensee

Am Bodensee wird ein Mensch vermisst. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw)- Rettungskräfte und Polizei suchen mit Booten sowie einem Hubschrauber am Bodensee nach einer vermissten Person. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Einsatz sind an der Suche die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Feuerwehr beteiligt. Vermisst wird ein 45 Jahre alter, in Friedrichshafen wohnender Mann. Er ist nach Auskunft der Polizei nicht vom Schwimmen zurückgekehrt.

Die Vermisstenmeldung sei gegen 8.00 Uhr eingegangen, teilt die Polizei in Ravensburg mit. Man versuche derzeit, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz fand ein Freund Handy, Rucksack und Kleidung des Vermissten am Ufer im Ortsteil Manzell. Er alarmierte die Polizei.